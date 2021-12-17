Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдёт. Это была бы очень серьёзная мера, недружественная — это мало сказать, — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением». Он отметил, что вариант отключения РФ от международной банковской системы обсуждался в ходе неофициальных бесед с западными политиками. Но такие санкции возможны только в качестве крайних мер, отмечает украинский министр.

Глава ведомства заметил, что Западу пора бы уже определиться с санкциями в отношении России. Он намекнул, что отсутствие ясности может создать у Москвы впечатление, что Запад не готов решительно «ответить на вторжение России на Украину».

Как тало известно, Белый дом подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против России якобы на случай её агрессии против Украины. Речь идёт о точечных ограничениях против банковского и энергетического секторов. Осуждается и возможное отключение РФ от SWIFT.