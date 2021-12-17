Глава ВТБ оценил вероятность отключения России от SWIFT
Глава ВТБ Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и серьёзной мерой
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
13:38, 19 декабря 2021
Андрей КостинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава ВТБ Андрей Костин считает отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT маловероятной и очень серьёзной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Конечно, выживем, безусловно. Но я не думаю, что до этого дойдёт. Это была бы очень серьёзная мера, недружественная — это мало сказать, — заявил Костин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением». Он отметил, что вариант отключения РФ от международной банковской системы обсуждался в ходе неофициальных бесед с западными политиками. Но такие санкции возможны только в качестве крайних мер, отмечает украинский министр.
Глава ведомства заметил, что Западу пора бы уже определиться с санкциями в отношении России. Он намекнул, что отсутствие ясности может создать у Москвы впечатление, что Запад не готов решительно «ответить на вторжение России на Украину».
Как тало известно, Белый дом подталкивает Европейский союз к подготовке пакета санкций против России якобы на случай её агрессии против Украины. Речь идёт о точечных ограничениях против банковского и энергетического секторов. Осуждается и возможное отключение РФ от SWIFT.