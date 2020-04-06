Глава ВТБ: негативная ситуация в экономике РФ станет ощутима во II квартале

https://static.news.ru/photo/fd3d8100-77fd-11ea-831b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки России ощутят негативный эффект от экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, во втором квартале текущего года, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Он выразил уверенность, что в первом квартале банки будут «чувствовать себя достаточно хорошо» и даже получат некоторую прибыль.

Мы ожидаем негативный эффект только во втором квартале, и насколько сильным он будет, зависит от того, как долго продлится пандемия вируса, — отметил Костин.

По его словам, сейчас российский банковский сектор хорошо капитализирован, передаёт CNBC.

Как писал NEWS.ru ранее, большинство предпринимателей уверены, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 окажет крайне негативное влияние на российскую экономику. Пессимистически настроены 69% представителей бизнеса, в то время как только 1% придерживается диаметрально противоположной позиции.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985.

За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.