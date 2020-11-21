Глава Всемирного банка попросил G20 уделить больше внимания бедным странам

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Всемирный банк (ВБ) счёл конструктивной политику основных кредиторов, но просит уделять больше внимания вопросу облегчения долгового бремени бедных государств, заявил руководитель финансового ведомства Дэвид Мэлпас во время саммита Группы двадцати (G20). Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Мне приятно видеть прогресс G20 в вопросах транспарентности долга и облегчения долгового бремени. Приняты важные, позитивные шаги для развития, и я рад наблюдать конструктивную реакцию со стороны главных кредиторов <...> Конечно, в этом отношении необходимо сделать больше, как отметили президент [России Владимир] Путин, [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и другие, — цитирует Мэлпаса официальный сайт ВБ.

Руководитель ведомства отметил, что долги постоянно беспокоят Анголу, Замбию, Чад и Эфиопию. В этих странах прогноз по бедности остаётся мрачным из-за отсутствия списания обязательств.

Накануне глава РФ Владимир Путин выступил на саммите G20 с несколькими важными заявлениями. Они касались ситуации с пандемией коронавируса. На выступление российского лидера тут же отреагировали иностранные СМИ. Особое внимание издания уделили заявлению о том, что Россия готова поделиться вакциной от коронавируса с нуждающимися в этом странами.

Агентство Reuters опубликовало материал с заголовком «Путин: Россия готова предоставить другим странам вакцину против коронавируса Sputnik V». Этой же темпе посвятил сюжеты арабский телеканал Al Arabia. Там также обратили внимание на сравнение Путиным пандемии коронавируса с эпохой Великой депрессии и на слова о том, что бедность и безработица являются главными мировыми рисками.

Другая арабская газета со штаб-квартирой в Лондоне Asharg Al-Awast отметила слова российского лидера о том, что эффективные и безопасные вакцины надо сделать доступными для всех. Газета обратила внимание на то, что Россия готовит к выпуску ещё две вакцины от коронавируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Турция планирует предоставить всему миру доступ к вакцине от коронавируса, разработанной в стране, заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).