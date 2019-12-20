«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель,
[Cумма] будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, ещё до Нового года, — подчеркнул Оржель.
Глава украинского Минэнерго отметил, что стороны отзовут свои встречные иски из арбитража. Оржель признал необходимость повышения тарифа на транзит газа из РФ в Европу. Решение по этому вопросу «определит регулятор».
Как ранее сообщал NEWS.ru, «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся в субботу, 21 декабря, подписать межоператорское соглашение в Вене.
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