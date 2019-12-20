https://static.news.ru/photo/a254e512-23e3-11ea-b95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олексій Оржель/facebook.com

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передаёт «Интерфакс». По его словам, российская компания заплатит деньгами (а не активами или ресурсами. — NEWS.ru).

[Cумма] будет выплачена, если мы реализуем все пакетные позиции, ещё до Нового года, — подчеркнул Оржель.

Глава украинского Минэнерго отметил, что стороны отзовут свои встречные иски из арбитража. Оржель признал необходимость повышения тарифа на транзит газа из РФ в Европу. Решение по этому вопросу «определит регулятор».

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Газпром» и «Нафтогаз» готовятся в субботу, 21 декабря, подписать межоператорское соглашение в Вене.