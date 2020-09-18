Глава TikTok попросила Facebook и Instagram поддержать сервис

https://static.news.ru/photo/61cedb16-fa8d-11ea-a807-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор TikTok Ванесса Паппас призвала Facebook и Instagram поддержать китайский сервис в борьбе с блокировкой в США.

Как сообщает tjournal.ru, таким образом Паппас ответила главе Instagram Адаму Моссери, который заявил, что запрет TikTok отрицательно повлияет на Instagram, Facebook и Интернет в целом.

Мы приглашаем Facebook и Instagram публично присоединиться к нам и поддержать наш судебный процесс, — написала Паппас.

Она добавила, что настало время отбросить в сторону конкурентую борьбу между компаниями и сосредоточиться на таких важных принципах, как свобода слова и надлежащая правовая процедура.

Также Паппас заявила, что TikTok будет продолжать оспаривать несправедливый исполнительный приказ о запрете деятельности в США. По её мнению, он лишает американцев возможностей для общения и заработка.

Ранее стало известно, что ByteDance, скорее всего, не успеет продать созданную ею платформу TikTok американскому покупателю до 20 сентября 2020 года — предполагаемой даты вступления в силу запрета Белого дома на заключение с разработчиком любых соглашений. Компании понадобится намного больше времени для подписания документа из-за необходимости проверить потенциальную сделку на соответствие законам Китая. Речь идёт о финансовой и технической сторонах вопроса.

Основными претендентами на приобретение TikTok являются Microsoft и Oracle. Они попросили ByteDance предоставить как можно больше данных о новых требованиях, запрещающих экспорт определённых технологий искусственного интеллекта, возможно, имеющихся у TikTok.

Президент США Дональд Трамп 14 августа подписал указ, в соответствии с которым в течение 45 дней должны быть прекращены сделки с компаниями — владельцами приложений TikTok и WeChat в американской юрисдикции. По мнению главы государства, эти приложения угрожают безопасности, внешней политике и экономике Соединённых Штатов. TikTok представляет собой сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance и запущенный в КНР в 2016 году, писал NEWS.ru.