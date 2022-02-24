Глава РСПП Шохин: российский бизнес научился развиваться в условиях кризиса

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что бизнес в России смог адаптироваться к существованию в условиях кризиса. На встрече представителей российского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил главу государства создать предсказуемые условия для ведения бизнеса на фоне сложившейся обстановки. Встречу транслировал YouTube-канал РБК.

Российскому бизнесу придётся работать в сложных условиях из-за геополитической ситуации. Новые санкции будут жёстче. Хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом, научились переживать кризисы, но и российский бизнес начиная с 2014 года научился адаптироваться к кризисным явлениям, — сказал Шохин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести визовые ограничения для граждан России. Еврокомиссия уже прорабатывает данный вопрос, лидеры стран сообщества могут обсудить его в ходе саммита в Брюсселе.

Доктор экономических наук Никита Кричевский сообщил, что россиянам сейчас лучше скупать не доллары, а товары длительного пользования, которые обязательно подорожают из-за скачка курса валют. Он добавил, что к таким товарам может относиться даже обувь.