https://static.news.ru/photo/4161f9e6-6837-11ea-9978-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидается, что доля суррогатного топлива на российских заправках снизится до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, в целом по стране должно получиться достичь показателя не более 5% суррогата в течение следующих пяти лет.

В конце 2019 года показатель по суррогатному топливу в России составил 8,9%. Глава Росстандарта считает, что объём такой продукции на заправках снизился благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо. При этом Абрамов уверен, что этих мер недостаточно.

Уменьшение показателей 2015 года с тех 20% до 8,9% в 2019 году — это значительное улучшение. Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал ещё не исчерпан, — рассказал глава Росстандарта ТАСС.

Абрамов также рассказал, что проверки ведомства показали в некоторых российских регионах объём нарушений, превышающий 15%. По его мнению, такая ситуация не является нормальной и поэтому ведомство намерено провести дополнительные инспекции.

Нам важно не просто получить штраф — нам важно, чтобы результатом было исправление ситуации, когда нарушитель выполнил наше предписание, изъял с рынка некачественную продукцию, — подчеркнул Абрамов.

Специалисты Росстандарта в 2019 году проверили качество топлива на 1087 АЗС. На 97 автозаправках (9%) были зафиксированы нарушения по его физико-химическим показателям.

Сейчас за нарушение требований по качеству топлива АЗС могут получить штраф в размере 1% выручки, полученной от реализации топлива, но не менее 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3% или минимум до 2 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее представители нефтяной отрасли России пообещали, что не станут повышать цены на топливо, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. В сырьевых компаниях заявили, что полностью обеспечены углеводородами и производными, добавил чиновник.