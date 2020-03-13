https://static.news.ru/photo/fe4a4df0-6545-11ea-a4ea-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители нефтяной отрасли России пообещали, что не станут повышать цены на топливо, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. В сырьевых компаниях заявили, что полностью обеспечены углеводородами и производными, добавил чиновник.

Все компании подтвердили, что в полном объёме будут готовы обеспечить производство и поставки бензина и дизеля, — приводит слова политика ТАСС.

В РФ существуют механизмы по контролю стоимости нефтепродуктов. Они заключаются в том, что при высокой цене на чёрное золото НПЗ получат компенсацию в виде отрицательных акцизов, а при очень низких котировках, наоборот, могут и самостоятельно выплатить сверхприбыль. Новак добавил, что стоимость автомобильного топлива в РФ не будет расти темпами, превышающими инфляцию.

Как писал NEWS.ru, ранее Минэнерго сообщило, что снижение котировок не отразится на розничных ценах на бензин в РФ. Министр пояснил, что принятые властями в середине 2018 года регуляторные меры по стабилизации внутреннего топливного рынка до сих пор эффективно работают. Они позволяют сглаживать колебания на мировых рынках и нивелировать скачки цен на топливо.