https://static.news.ru/photo/da80d9fc-5195-11ea-b200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Росстандарта в 2019 году проверили качество топлива на 1087 АЗС. На 97 автозаправках (9%) были зафиксированы нарушения по его физико-химическим показателям.

Несоответствующее требованиям технического регламента топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС), — сообщили ТАСС в Росстандарте.

В ведомстве подчеркнули, что в 18 регионах РФ доля АЗС, нарушающих техрегламент, превысила 20%.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что за девять месяцев 2019 года на автозаправках Москвы и Московской области специалисты Росстандарта не выявили суррогатного топлива. Несмотря на озвученные ранее данные о доле суррогатного дизеля (15%) и бензина (3,5%) на российских АЗС, в ведомстве полагают, что ситуация с качеством топлива в стране улучшилась. Если в 2015 году фальсификат составлял более 20% от всего топлива на АЗС, то в 2019 году — 8,8%.