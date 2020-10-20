Глава Минпромторга рассказал о планах по производству вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8a5fbd46-12a4-11eb-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

До конца октября в России будет произведено примерно 300 тысяч доз вакцины от коронавируса, а в ноябре объём производства должен увеличиться до 800 тысяч доз. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Министр отметил в интервью телеканалу «Россия 24», что главной задачей в настоящее время является переход от малого объёма производства вакцины к крупномасштабному. По его словам, к весне 2021 года планируется нарастить выпуск вакцины до 15 млн доз.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцах.

14 октября была зарегистрирована вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Её пострегистрационные испытания начнутся в ноябре — декабре 2020 года и будут проводиться около полугода. В них будут участвовать пять тысяч добровольцев. Над третьей работает центр имени Чумакова, и сейчас она проходит стадию испытаний.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина «Спутник V» будет производиться не только в России, но и в ряде стран за рубежом. В частности, в Бразилии, Индии, Китае и Южной Корее.