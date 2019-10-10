https://static.news.ru/photo/00e1baf0-eb46-11e9-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geng Ruibin/Xinhua/Global Look Press

Потери экономики Белоруссии в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере составят $400 млн. Об этом заявил министр финансов республики Максим Ермолович.

Он отметил, что с учётом потерь в 2019 году эта цифра возрастает вдвое, до $800 млн.

Налоговый манёвр РФ — один из вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров между Москвой и Минском. Белоруссия настаивает на возмещении потерь, а российская сторона, в свою очередь, предлагает усилить интеграцию в соответствии с договором 1999 года. По словам Ермоловича, прогресса в диалоге пока нет, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что после российского налогового манёвра Белорусии приходится искать альтернативные способы поставок нефти. Президент страны Александр Лукашенко допустил, что сырьё будет закачиваться реверсом по трубопроводу «Дружба» из Европы.