Потери экономики Белоруссии в результате налогового манёвра России в нефтяной сфере составят $400 млн. Об этом заявил министр финансов республики Максим Ермолович.
Он отметил, что с учётом потерь в 2019 году эта цифра возрастает вдвое, до $800 млн.
Налоговый манёвр РФ — один из вопросов, обсуждаемых в ходе переговоров между Москвой и Минском. Белоруссия настаивает на возмещении потерь, а российская сторона, в свою очередь, предлагает усилить интеграцию в соответствии с договором 1999 года. По словам Ермоловича, прогресса в диалоге пока нет, сообщает
Ранее News.ru писал, что после российского налогового манёвра Белорусии приходится искать альтернативные способы поставок нефти. Президент страны Александр Лукашенко допустил, что сырьё будет закачиваться реверсом по трубопроводу «Дружба» из Европы.
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