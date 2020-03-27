https://static.news.ru/photo/2811ab2c-7042-11ea-aade-fa163e074e61_660.jpg Кристалина Георгиева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировая экономика вступила в фазу рецессии. Возобновление роста возможно в 2021 году, однако реальный срок будет зависеть от того, насколько быстро страны мира справятся с последствиями пандемии COVID-19.

Такую оценку ситуации в глобальной экономике дала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Как передаёт ТАСС, глава МВФ отметила, что рецессия будет такой же серьёзной, как во времена финансового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее Георгиева уже предрекала мировой экономике кризис в 2020 году и заявляла, что МВФ готов выделить до $1 трлн из своих резервов на борьбу с коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, совет ЕС по экономике и финансам одобрил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — в целях поддержки экономики на фоне распространения COVID-19.