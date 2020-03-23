https://static.news.ru/photo/995d1cea-6d2b-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt, via imago-images.de/Global Look Press

Совет ЕС по экономике и финансам одобрил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста — в целях поддержки экономики на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке действия пакта. Налицо тяжёлый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе, — говорится в заявлении совета ЕС, на которое ссылается ТАСС.

Уточняется, что пакт ограничивает уровень дефицита государственного бюджета стран еврозоны на уровне 3% ВВП, а предел госдолга — 60% ВВП. Приостановка действия документа позволит правительствам без ограничений брать кредиты и повышать дефицит бюджетов для предоставления помощи бизнесу.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз с радостью примет помощь России и Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозел Боррель. Сильнее других вирус ударил по Италии, Испании, Германии и Франции. Дипломат отметил, что после начала эпидемии в Китае европейцы помогали коллегам из КНР.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.