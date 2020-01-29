https://static.news.ru/photo/559dc2f8-428c-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Михаил Задорнов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Центробанк на фоне замедления инфляции продолжит понижать ключевую ставку, в связи с чем к середине 2020 года она может составить менее 6%, считает глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его мнению, подобные шаги со стороны регулятора из-за замедления инфляции был бы «естественны».

Она [инфляция] уже, видимо, в феврале, к концу февраля может быть буквально 2,5%. И ЦБ всё-таки для реальной стоимости денег должен следовать за реальной инфляцией, а она у нас снижается быстрее всех ожиданий, — отметил Задорнов в эфире «России 1».

Он также спрогнозировал дальнейшее снижение темпов роста розничного кредитования до 10-12%, однако несмотря на это оно будет расти быстрее, чем корпоративное кредитование или кредитование малого бизнеса.

Ранее NEWS.ru писал, что рост реальной зарплаты в России (с поправкой на инфляцию) в ноябре 2019-го снизился до 2,7% по сравнению с 3,8% в октябре. За январь–ноябрь 2019 года увеличение доходов составило 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.