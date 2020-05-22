Глава ЦБ: связанное с ослаблением курса рубля ускорение роста цен исчерпано

https://static.news.ru/photo/642105da-9c1c-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение роста цен, связанное с колебаниями курса нацвалюты, прекратилось.

По-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано, — цитирует главу ЦБ РИА Новости.

Набиуллина в ходе общения с журналистами также отметила, что инфляция за последнюю неделю была на нулевом уровне, а в годовом выражении за последние две недели оставалась стабильной — около 3%.

Как ранее передавал NEWS.ru, первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что финансовый регулятор в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса видит запас для дальнейшего снижения своей ключевой ставки.