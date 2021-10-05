Глава банка «Открытие» предложил «отсечь» 25% людей от детских выплат

Порядок получения соцвыплат на детей нужно сделать заявительным. Такое мнение высказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, пояснив, что так можно «отсечь» 20–25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и сэкономить бюджетные ресурсы, передаёт «Интерфакс».

В проекте трёхлетнего бюджета заложены большие расходы на соцпособия детям и нуждающимся. Задорнов также добавил, что не все должны получать детские пособия. В качестве примера он привёл банковских служащих, бизнесменов, состоятельных людей, которые получают те же выплаты, что и люди в регионах, для которых это вопрос жизни или смерти их семей.

Мы что, не можем реально определить — эти люди имеют собственность, машины — какое их реальное благосостояние? Давайте простое действие — пускай человек напишет, что он реально нуждается, пускай напишет: «Да, я бедный, я нуждаюсь, чтобы мои дети получили 10 тысяч рублей». Простой заявительный порядок, — цитирует Задорнова агентство.

Он подчеркнул, что многие его коллеги не будут писать заявление, они постыдятся, и 20–25% сразу будут отсечены, а пособия будут получать те, кто действительно в них нуждается.

В 1997–1999 годах Задорнов возглавлял Минфин.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России до конца года изменит правила предоставления пособия на детей от трёх до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Перечень объективных причин отсутствия заработка расширят, говорится на странице ведомства.