Правила назначения пособий на детей изменят до конца года

Министерство труда и социальной защиты РФ до конца года изменит правила предоставления пособия на детей от трёх до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Перечень объективных причин отсутствия заработка расширят, говорится на странице ведомства в Instagram.

В ведомстве уточнили, что пособия назначаются с учётом нуждаемости семьи — в расчёт берётся доход (в том числе стипендия, пенсия и доход от предпринимательства), а также отсутствие дохода по объективным жизненным обстоятельствам. В министерстве подчеркнули, что если беременная женщина плохо переносит своё положение и здоровье не позволяет ей выходить на работу, то это тоже может быть объективной причиной отсутствия дохода.

Теперь правила будут изменены: период от момента постановки на учёт до родов будет считаться объективной причиной для отсутствия заработка. Изменения будут внесены до конца года, — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных. По её словам, необходимо, во-первых, поддерживать семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, во-вторых, безусловно, создавать условия для сохранения и приумножения благополучия семей, не допуская этой кризисной и сложной ситуации.

Кузнецова отметила, что в соцподдержке в особенности нуждаются малообеспеченные семьи с детьми. Для таких семей нужно расширять возрастные рамки детских пособий, продлевая поддержку.