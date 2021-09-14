Кузнецова выступила за расширение мер соцподдержки для семей с детьми

Важно расширять меры социальной поддержки семей с детьми, в особенности малообеспеченных. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова на совещании главы государства с членами правительства и руководством партии «Единая Россия».

Радостно видеть, что курс на защиту семьи воплощается в реальных шагах, конкретных мерах. <...> Важно развивать эти меры поддержки, наращивать их. Мы видим два направления этой работы, — приводятся её слова на сайте Кремля.

Кузнецова также добавила, что необходимо, во-первых, поддерживать семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, во-вторых, безусловно, создавать условия для сохранения и приумножения благополучия семей, не допуская этой кризисной и сложной ситуации.

Она отметила, что в соцподдержке в особенности нуждаются малообеспеченные семьи с детьми. Для таких семей нужно расширять возрастные рамки детских пособий, продлевая поддержку.

Ранее Кузнецова заявила, что тема реформирования органов опеки и попечительства будет отражена в программе партии «Единая Россия».