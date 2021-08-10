Кузнецова заявила, что идеи по реформе органов опеки войдут в программу ЕР
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:50, 09 августа 2021
Анна КузнецоваФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила, что тема реформирования органов опеки и попечительства будет отражена в программе партии «Единая Россия». Об этом сообщает РИА Новости.
Тема реформирования опеки уже вошла в поручение президента, и, безусловно, те предложения, которые войдут в программу партии, будут дополнять эти решения, а именно о создании, определении единого ведомства, которое бы занималось семьёй. И сегодня мы продолжаем проверку органов в регионах, — отметила Кузнецова.
Детский омбудсмен, которая входит в пятёрку лидеров федерального списка ЕР на выборы в Госдуму, добавила, что её аппарат продолжает выявлять большое количество нарушений.
Кузнецова ранее жаловалась на системные сбои органов опеки на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По её словам, увеличивается число жалоб на органы опеки, поэтому требуется реформа всей системы.
Ранее стало известно, что прививать детей от COVID-19 следует только с согласия их родителей. Однако обсуждение этой темы преждевременно, пока нет результатов полноценных клинических исследований. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она добавила, что в настоящее время в России нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков.