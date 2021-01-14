Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/5a4b9a6a-5716-11eb-9ce2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Немецкое Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в германских водах до конца мая.

Nord Stream 2 AG может немедленно начать работы. Речь идёт о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне. Общая протяжённость участка составляет около 30 километров, приводит ТАСС заявление регулятора.

Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что получило от компании Nord Stream 2 AG временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока — 2». По словам представителя ведомства, работы в датских водах возобновятся с 15 января на основании условий, зафиксированных в выданном разрешении. Ожидается, что работы будут выполнять баржа «Фортуна», а также суда «Балтийский исследователь» и «Мурман». Днём 14 января «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась на стоянке. «Балтийский исследователь» уже вернулся к месту проведения работ.

Между тем британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, проект опасен тем, что ведёт «напрямую в Россию», в обход всех газовых и нефтяных сетей, а также проходит через территории стран НАТО.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. Ряд европейских стран также высказываются против «Северного потока — 2». Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается твёрдой позиции на этот счёт, писал NEWS.ru.