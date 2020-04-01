Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает контроль за выигрышами физлиц в азартных играх в казино и залах игровых автоматов. Инициатором законопроекта выступил кабмин РФ.
Причиной разработки такого законопроекта стала недостаточность правового регулирования для определения налоговой базы по НДФЛ в части доходов от выигрышей.
Для корректного определения налоговой базы вводится обязанность указывать в бланке отчётности реквизиты, паспорт или ИНН, которые позволят идентифицировать клиентов казино.
Как ранее писал NEWS.ru, российские казино соблюдают законы и закроются, когда будет соответствующее распоряжение об ужесточении мер против пандемии. Об этом заявил вице-президент ассоциации игорного бизнеса Владимир Ильюшин.
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