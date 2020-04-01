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Нефтяные компании РФ не будут увеличивать добычу нефти с 1 апреля после истечения ограничительных договорённостей ОПЕК+. Саудовская Аравия при этом уже подняла производство сырья до уровня свыше 12 миллионов баррелей в сутки.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg. 9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении...