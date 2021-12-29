«Газпром» вывел актив из Нидерландов на миллиард евро

Актив стоимостью не менее миллиарда евро смог вывести «Газпром» из-под юрисдикции Нидерландов. Речь идёт о доле в 24,98% в ООО «Ачим девелопмент» (оператор освоения четвёртого и пятого участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения). Как сообщается в системе «СПАРК-Интерфакс», это удалось сделать в предпоследний рабочий день 2021 года.

Так, 29 декабря состоялась перерегистрация доли с Gazprom Finance BV, принадлежащей Нидерландам, на российское ООО «Газпром капитал». При этом с 1 января 2022 года своё существование прекращает соглашение об уходе от двойного налогообложения между Москвой и Брюсселем.

При этом на «Газпром капитал» с Gazprom Finance была переведена и доля в трейдерской компании «Ачим сбыт» (созданной «Газпромом» и Wintershall Dea в рамках проекта).

В 2021 году Москва вышла из соглашения о двойном налогообложении с Нидерландами. После чего в «Газпроме» сообщили о планах вывода активов.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, об этом рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер президенту России Владимиру Путину. По его словам, концерн закончил заполнение газом второй нитки трубопровода. Теперь обе его нитки находятся под давлением и могут эксплуатироваться. Путин поздравил Миллера и «Газпром» с окончанием строительства газопровода.