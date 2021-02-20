«Газпром» резко сократил транзит через Украину

https://static.news.ru/photo/b1e77482-736e-11eb-a0bc-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream AG/Global Look Press

Прокачка газа из России через украинскую территорию резко снизилась. Объём упал на 26% с начала месяца.

С 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через Украину в среднем 119 млн кубометров газа в сутки. Однако 17 и 18 февраля прокачка сырья упала до 94,9 млн и 88,2 млн кубометров соответственно.

Средний показатель объёмов транзита российского газа через Украину в январе 2021 года составил 124,5 млн кубометров в сутки. В декабре прошлого года «Газпром» прокачивал в среднем по 182,63 млн кубометров, передаёт «Экономика сегодня».

Транзит газа в Европу через Украину в 2020-м составил 55,8 млрд кубометров, что на 38% меньше показателя 2019-го. Объёмы транспортировки газа в обратном направлении за прошедший год составили 15,9 млрд кубометров (на 12% больше, чем в 2019-м). Главными причинами снижения объёмов газа, поступающего в Европу, стали запуск новых газопроводов в обход страны и снижение спроса на голубое топливо в Евросоюзе в связи с пандемией.

Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, по которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в последующие. По протоколу о газовом сотрудничестве «Нафтогаз» и «Газпром» могут рассмотреть прямые поставки газа на Украину со скидкой от цены европейского хаба NCG в зависимости от объёмов. Пока активацию этого пункта не обсуждали.

В 2020 году Европа сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 2019 годом на 7%, до 97,194 млрд кубометров, передавал NEWS.ru.