Европа в декабре 2020 года сократила импорт СПГ на рекордные 43%

https://static.news.ru/photo/3a2e2d0a-4cef-11eb-9f5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

В 2020 году Европа сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) по сравнению с 2019 годом на 7%, до 97,194 млрд куб. м.

При этом в 2019 году Европа впервые закупила более ста миллиардов кубометров (104,64 млрд куб. м), удвоив показатели по отношению к 2018 году. Как свидетельствуют данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe, в 2020 году по мере нарастания ограничительных мер темпы роста начали убывать кратно, а с июня началось падение, которое к концу года лишь нарастало. В результате в декабре 2020 года импорт СПГ снизился в годовом сравнении на 43%.

Инерционная отрасль СПГ отреагировала на коронавирусный локдаун с большой задержкой, уже после того как в Азии началось восстановление спроса. В итоге свободные объёмы СПГ устремились на Восток, оставляя конкурентный европейский рынок.

В декабре «азиатская премия» (к примеру, превышение азиатского спотового СПГ-индекса JKM над европейским спотом) превысила 50%, пишет «Интерфакс».

По мнению зампреда «Газпрома» Елены Бурмистровой, стихийно перенасытив рынок, «СПГ привёл к его разбалансировке, а вместе с тем и к стремительному обвалу цен».

Ранее NEWS.ru писал, что холодная зима в Европе помогла США установить рекорд по экспорту СПГ. В ноябре 2020 года Соединённые Штаты экспортировали сжиженный природный газ в размере 9,4 млрд куб. футов (около 266,2 млн куб. м). Такой показатель является абсолютно максимальным за всю историю наблюдений. Об этом сообщило в отчёте Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.