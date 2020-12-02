«Газпром» признал невыполнение плана поставок по «Силе Сибири»

https://static.news.ru/photo/8edc0774-34a7-11eb-b574-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru/projects/power-of-siberia

За год, прошедший с момента ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири», по нему прокачали 3,84 млрд кубических метров газа.

Компания официально подтвердила, что планы по поставкам на 2020 год оказались сорваны. Согласно первоначальному прогнозу, по трубопроводу должны были поставить 5 млрд кубометров. «Газпром», вероятно, до конца года не сможет достичь и минимального объёма, прописанного в документах — 4,25 млрд кубических метров. Такие данные приводятся в сообщении на сайте «Газпрома».

Соглашение о поставках основано на принципе «бери или плати», поэтому Китай либо резко нарастит закупки в декабре, либо оплатит сырьё, которое не было поставлено. При этом в ноябре план по поставкам был перевыполнен на 13,6%.

Стоимость контракта является коммерческой тайной. Традиционно цены для «Газпрома» привязывались к нефтяным котировкам с задержкой в шесть месяцев. Если эта практика была применена в случае «Силы Сибири», Китай мог воспользоваться значительным снижением цен на энергоресурсы весной и скупать газ по сниженным тарифам.

Как передавал NEWS.ru, Китай в период с января по октябрь 2020 года увеличил объём поставок нефти в страну на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт газа в указанный отрезок времени КНР увеличила на 4,7%.