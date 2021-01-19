«Газпром» предупредил о рисках приостановки «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c0707298-5a4f-11eb-ac80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa

В «Газпроме» предупредили, что из-за иностранного давления работы по достройке газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» могут быть временно приостановлены. Соответствующее предупреждение зафиксировано в меморандуме для инвесторов по новым еврооблигациям компании.

В документе отмечается, что из-за напряжённых отношений между странами, участвующими в разработке проекта, регуляторы отдельных государств могут поменять решение относительно разработки проекта.

В исключительных случаях, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или отмене проекта, — приводит РИА Новости выдержку из меморандума.

Если такое произойдёт, подрядчики проекта могут выдвинуть финансовые претензии «Газпрому», говорится в документе для инвесторов.

Аналитик Анна Бутко напоминает, что это не первый случай, когда «Газпром» заявляет о подобных рисках. По её мнению, этот факт не стоит расценивать как тревожный сигнал.

При этом полностью исключать такой вариант развития событий также нельзя, учитывая позицию США по данному вопросу и обновляющийся список санкций, затрагивающих проект. В нашем базовом сценарии мы по-прежнему ориентируемся на комментарии менеджмента компании и ожидаем, что проект будет реализован, — отметила она.

Как писал накануне NEWS.ru, американские власти намерены 19 января ввести санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца — компании «КВТ-Рус». Судно задействовано на строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ. Прокладка газопровода была остановлена в декабре 2019 года после санкций в отношении швейцарской компании Allseas.

В декабре 2020 года строительство продолжилось, судно «Фортуна» уложило 2,6 км труб в немецких водах. Недостроенными остались участки газопровода в водах Дании и около 28 километров в водах Германии. Датские власти разрешили использовать «Фортуну» для укладки труб с 15 января, в немецких водах можно продолжать работу до конца мая.