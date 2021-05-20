«Газпром» предупредил о недостатке газа в ЕС

https://static.news.ru/photo/a2137dd8-b970-11eb-8aa3-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) находятся на низком уровне. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачано лишь 33,6 млрд кубометров, что существенно меньше объёмов прошлых лет (на 34 млрд кубометров). Об этом заявила зампред правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передаёт ТАСС.

Повторение прошлогодней ситуации с низким спросом на газ крайне маловероятно, и на смену переизбытку в хранилищах газа пришла острая необходимость оперативного пополнения запасов. В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было закачано лишь 33,6 млрд куб. м запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет, — заявила Бурмистрова на пресс-конференции.

Она отметила, что хранилища опустели после морозной зимы. Бурмистрова не исключила, что закачка газа в ПХГ Европы завершится не в октябре, как всегда, а позже. Обычно она начинается в апреле, но в этом году из-за холодов началась только в мае.

Также она сообщила, что «Газпром» сохраняет прогноз по экспортной цене газа для ЕС на уровне около $200 за тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что предложение «Оператора ГТС Украины» о дополнительных мощностях по прокачке газа через Украину в мае не заинтересовало «Газпром». Российская компания отказалась от этого предложения.

Компания воспользуется уже установленным долгосрочным бронированием 124 млн куб. м в сутки. Из них 109 млн куб. м в сутки были обговорены ранее, о дополнительных 15 млн куб. м страны договорились 19 апреля. В России другие варианты поставок через Украину не рассматривают.