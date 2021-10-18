«Газпром» отказался от допмощностей для транзита газа через Украину

«Газпром» отказался от бронирования дополнительных объёмов транспортных мощностей для поставок газа через Украину в ноябре, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов. «Газпром» в прошлый раз также отказывался от допмощностей, при этом во второй триаде 2021 года выкупал все предлагавшиеся дополнительные объёмы.
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При этом, по данным платформы GSA Platform, для поставок через Польшу по газопроводу Ямал — Европа в ноябре «Газпром» забронировал 31,4 млн кубометров в сутки из выставленных 89,1 млн.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что увеличить экспорт газа в Европу через Украину невозможно. По его словам, при увеличении объёмов поставок газопровод может лопнуть. Он также отметил, что на территории Украины уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома».
В свою очередь глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что только 10–15% газа в украинских подземных хранилищах принадлежат европейским компаниям. Он выразил уверенность, что оставшихся запасов Украине хватит, чтобы пережить зиму.