«Газпром» отказался от допмощностей для транзита газа через Украину

«Газпром» отказался от бронирования дополнительных объёмов транспортных мощностей для поставок газа через Украину в ноябре, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные торгов. «Газпром» в прошлый раз также отказывался от допмощностей, при этом во второй триаде 2021 года выкупал все предлагавшиеся дополнительные объёмы.

По данным венгерской торговой платформы RBP, на аукцион было выставлено 9,8 кубометра в сутки, но этим предложением никто не воспользовался. С мая по август госкорпорация выкупала все представленные по транзиту через украинскую ГСТ объёмы в размере 15 млн кубометров в сутки. В сентябре «Газпром» бронировал лишь 4% — 650 тысяч кубометров в день.

При этом, по данным платформы GSA Platform, для поставок через Польшу по газопроводу Ямал — Европа в ноябре «Газпром» забронировал 31,4 млн кубометров в сутки из выставленных 89,1 млн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что увеличить экспорт газа в Европу через Украину невозможно. По его словам, при увеличении объёмов поставок газопровод может лопнуть. Он также отметил, что на территории Украины уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома».

В свою очередь глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко подчеркнул, что только 10–15% газа в украинских подземных хранилищах принадлежат европейским компаниям. Он выразил уверенность, что оставшихся запасов Украине хватит, чтобы пережить зиму.