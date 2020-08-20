«Газпром» обжаловал ещё одно предписание ФАС по жалобе на закупку труб

https://static.news.ru/photo/0b279066-e2cb-11ea-9e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

ПАО «Газпром» обжаловало ещё одно предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о закупке труб большого диаметра на 98 млрд рублей.

Согласно данным арбитражного суда, 18 августа суд зарегистрировал новый иск «Газпрома» к ФАС «Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов». ООО «Газпром инвест» и ООО «Просперити» указаны в иске третьими лицами.

По итогам рассмотрения жалобы «Просперити» 23 июня ФАС предписала не учитывать пункт о праве заказчика не заключать или заключать контракты не на всю сумму.

Также ФАС обязала «Газпром» привести в соответствие пункт проекта договора в вопросе сроков поставки товаров. В предписании 223ФЗ-474/20 говорится, что договор не может быть заключён до даты исполнения.

Закупленные «Газпромом» трубы планировалось поставлять на различные объекты — магистрали «Сила Сибири», «Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта». Для этого был объявлен конкурс на закупку 1,3 млн тонн труб, начальная цена контракта составляла 98,4 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, «Газпром» считает жалобы, которые сейчас рассматриваются Федеральной антимонопольной службой, попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестпроектов.