18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу
07:47, 17 декабря 2021
«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа, чтобы 17 декабря транспортировать газ через Польшу. На аукционе предоставлялась возможность забронировать мощность в объёме 89,1 миллиона кубометров, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Предложение оказалось невостребованным. Мощности по прокачке в декабре компания прежде заказывала в объёме 31 млн кубометров в сутки.

До этого «Газпром» отказался бронировать мощности по транзиту газа через Польшу сразу на весь декабрь, в компании рассчитывали пользоваться лишь суточными предложениями.

Ранее стало известно, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео