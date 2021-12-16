«Газпром» не стал бронировать мощности газопровода Ямал — Европа

Компания «Газпром» не стала бронировать мощности газопровода Ямал — Европа, чтобы 17 декабря транспортировать газ через Польшу. На аукционе предоставлялась возможность забронировать мощность в объёме 89,1 миллиона кубометров, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Предложение оказалось невостребованным. Мощности по прокачке в декабре компания прежде заказывала в объёме 31 млн кубометров в сутки.

До этого «Газпром» отказался бронировать мощности по транзиту газа через Польшу сразу на весь декабрь, в компании рассчитывали пользоваться лишь суточными предложениями.

Ранее стало известно, что отбор газа из европейских хранилищ в холодном для Европы ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 млрд кубометров. С учётом нынешних темпов отбора запасов газа может не хватить до конца отопительного сезона, особенно если зима будет холодной.