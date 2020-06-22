«Газпром» намерен объединить подрядчиков в своей дочерней компании

https://static.news.ru/photo/5f2ebc58-b49e-11ea-a9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» планирует объединить свои организации в составе новой «дочки» «Газстройпром». Она станет крупнейшим подрядчиком и монополистом на рынке.

За последние несколько месяцев топ-менеджеров «Стройгазмонатажа» (СГМ), «Стройтранснефтегаза» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) перевели на руководящие должности в «Газстройпроме». Однако за ними были сохранены и предыдущие посты. Остальные детали перестановок не сообщаются, пишет «Экономика Сегодня». Также неизвестна и причина создания единого поставщика услуг.

Ранее представители «Газпрома» сообщили о согласии снизить цену на поставляемый в Польшу газ после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом заявили в польской энергетической компании PGNiG.

Как информировал NEWS.ru, из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.