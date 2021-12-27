«Газпром» в течение 8 дней не бронировал мощности газопровода Ямал — Европа

«Газпром» на дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощность газопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу во вторник, 28 декабря. На аукционе предлагались мощности в объёме 89,1 млн кубометров, однако предложение осталось невостребованным, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.

Таким образом, «Газпром» уже восьмой день не заказывает доступ к трубопроводу, и поставки идут в реверсном направлении из Германии в Польшу. В «Газпроме» уточнили, что реверс газа осуществляется из германских подземных хранилищ. С учётом низкой заполненности этих ПХГ такие поставки назвали «не самым рациональным решением».

Ранее стало известно, что «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа. В «Газпроме» это объясняют отсутствием заявок со стороны европейских клиентов и исчерпанием годовых объёмов, предусмотренных контрактами. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, между тем, отверг обвинения в недостаточных поставках газа на европейский рынок, заявив, что компания и раньше, и сейчас готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Кроме того, в компании пришли к выводу, что в последние дни идут реверсные поставки из Германии в Польшу и далее на Украину в объёме от трёх до пяти миллионов кубометров в сутки.