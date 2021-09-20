«Газпром» может лишиться монополии на поставки газа за рубеж

«Газпром» может утратить монополию на экспорт газа из-за того, что кабмин готов в порядке эксперимента разрешить «Роснефти» поставки топлива в Европу. Окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Владимир Путин, сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента разрешить его компании поставлять в Европу до 10 млрд кубометров газа в год. При этом он отметил, что поступление в бюджет от экспорта топлива «не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру», учитывая рекордно высокие цены на газ в Европе. Сечин пообещал платить НДПИ по ставке, более чем в три раза превышающей ту, что предлагает «Газпром». По его словам, это принесёт в бюджет дополнительные 150 млрд рублей.

Путин передал предложение Сечина в правительство. Согласно проекту доклада вице-премьера Александра Новака кабмин готов в качестве эксперимента разрешить «Роснефти» экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год.

В «Газпроме» считают, что котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на маловероятность сохранения высоких цен. В монополии назвали необоснованным принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах «на основании краткосрочных колебаний рыночных цен». Кроме того «Роснефть» закупает существенные объёмы газа для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом собирается поставлять топливо на экспорт.

В Минфине, Минэнерго и ФАС поддерживают идею эксперимента. В Минэкономики настаивают на анализе рисков из-за конкуренции поставок «Роснефти» и «Газпрома». Президент должен поставить точку в этом вопросе.

Ранее замглавы направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов заявил, что Россия сможет заработать в этом году на экспорте газа порядка 900 млрд рублей. Необходимыми условиями для этого является сохранение цены на топливо в Европе и объём его экспорта на существующем уровне.