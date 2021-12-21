Газопровод Ямал — Европа начал реверсные поставки газа из Германии в Польшу

Начались реверсные поставки газа по газопроводу Ямал — Европа из Германии в Польшу после отказа «Газпрома» бронировать мощности прокачки на 21 декабря, следует из данных газотранспортного оператора Gascade. С 17 декабря концерн начал снижать объём бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа. Ранее был полностью остановлен физический поток газа в Германию.

Направление прокачки газа по трубопроводу зависит от клиентских заявок и может меняться из-за получения более высоких номинальных заявок (номинаций). При изменении номинаций формируются так называемые реноминации на поставки газа.

Ранее «Газпром» забронировал на январь меньше четверти имеющихся для транзита газа через Польшу мощностей и отказался от бронирования дополнительной мощности для транзита через территорию Украины. «Оператор ГТС Украины» предложил для транзита в январе мощности объёмом до 9,8 млн кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 млн через станцию «Сохрановка». Однако российский концерн отказался от предложения.

Снижать объёмы бронирования транзита газа по газопроводу Ямал — Европа концерн начал 17 декабря. На этот день были заказаны мощности в объёме 26,8 млн кубометров, при этом в предыдущие дни объём достигал 31,4 млн. Мощности прокачки снизились до 5,2 млн кубометров 18 декабря и до 4,2 млн 19 декабря. Бронировать мощности посуточно холдинг начал в декабре.