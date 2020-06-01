Турция нарастит покупку российского природного газа во второй половине года, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Пока же наша страна неожиданным образом сдала позиции на одном из ключевых для себя рынков сбыта. Согласно турецкой статистике, объёмы газового импорта из России в марте упали более чем на 70% в сравнении с тем же месяцем 2019-го. В результате наша страна с первого места в списке поставщиков разом переместилась на пятое. Экономисты объясняют, что Турция выжидает, когда российские цены на газ упадут вслед за нефтяными котировками, и тогда увеличит свои закупки.

Россия в марте поставила в Турцию всего 390 млн кубометров природного газа по сравнению с 1,4 млрд в том же месяце прошлого года. Таковы данные энергетического регулятора Турции EPDK.

Доля России на турецком рынке голубого топлива сократилась с почти 33% в марте 2019-го до 9,9% в этом году. В результате наша страна оказалась лишь на пятом месте среди всех поставщиков газа. Больше нас в марте Анкара покупала у Азербайджана (23,5%), Катара (20%), Ирана (14,2%) и Алжира (13,7%). Кроме того, Россию практически догнали США — доля сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого в Турцию американскими компаниями, достигла 9,4%, отмечает РБК.

Резкое падение закупок российского голубого топлива и снижение его доли на турецком рынке объясняется тем, что газ оказался более дорогим по сравнению с предложением других поставщиков, отмечает заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Особенно это касается СПГ.

Поставщикам СПГ сейчас приходится сбрасывать имеющиеся объёмы и идти практически на любые условия покупателей. В Азии и Европе спотовые цены заметно снизились, и чтобы минимизировать убытки, поставщикам критически важно выйти на рынки, где они получат за свой продукт чуть больше, чем спотовые цены. Поэтому они готовы давать скидку к стоимости трубопроводного газа. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

В марте 2020-го Турция впервые в истории импортировала больше сжиженного, чем трубопроводного газа. Поставки СПГ в страну составили 2,07 млрд кубометров, или 52,5% от общего газового импорта.

Турция располагала значительными объёмами свободных мощностей по приёму СПГ, и когда поставки на споте получили серьёзное ценовое преимущество относительно контрактов с нефтяной индексацией, а именно такими являются контракты «Газпрома», загрузка приёмных терминалов была увеличена до максимума, отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

В первые пять месяцев 2020 года загрузка составила 88%, на 40% выше, чем в 2019 году. При этом долгосрочные контракты СПГ покрывали лишь 40% торговли сжиженным газом в стране за этот период. Также не стоит забывать о планируемом расширении экспортных поставок газа из Азербайджана на 2,5 млрд кубометров в 2020 году. Екатерина Колбикова консультант VYGON Consulting консультант VYGON Consulting

На соотношение стоимости российского газа и продукции других экспортёров повлияла формула цены, отмечает Алексей Гривач. В российских долгосрочных контрактах с Турцией она привязана к уровню нефтяных котировок, который учитывается с некоторой задержкой. В марте цены на нефть резко упали, поэтому Турция решила отложить закупку газа на более поздние сроки, когда эффект удешевления чёрного золота будет учтён в цене на газ, пояснил эксперт.

Стоимость российского газа более чем на 40% формируется на основании уровня котировок нефти и нефтепродуктов, подтверждает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, она учитывается с лагом в шесть месяцев.

Весной российский газ оценивался исходя из цен на нефть, установившихся в конце прошлого года, которые на сегодняшний день кажутся довольно высокими. Поэтому некоторые покупатели газа пользовались возможностью перенацелить свои закупки на тот же СПГ. Александр Фролов заместитель генерального директора Института национальной энергетики заместитель генерального директора Института национальной энергетики

По словам экономиста, снижение поставок газа из России также связано с общим тяжёлым состоянием турецкой экономики, которой в условиях кризиса требуется меньше газа. В хорошие годы Турция потребляла порядка 44-45 млрд кубометров, но за последние пару лет спрос просел. В результате сократились закупки, в том числе и у России, пояснил специалист.

Бери или плати

Экспорт российского газа в Турцию сокращается уже не первый год. По итогам 2019-го, «Газпром» снизил поставки в эту страну на 35% — до 15,5 млрд кубометров по сравнению с 24 млрд годом ранее. В 2018-м Турция вообще занимала второе место среди всех европейских клиентов «Газпрома», сразу после Германии. В 2019-м её обошла Италия (22,1 млрд кубометров), и совсем недалеко оказалась Франция (14,1 млрд).

Помимо роста конкуренции с СПГ и трубопроводным газом других поставщиков, падение российского экспорта также связано с общим снижением доли голубого топлива в энергобалансе Турции в пользу возобновляемых источников энергии, отмечает Екатерина Колбикова. По её словам, только в 2019 году потребность страны в газе снизилась на 11%, или на 5 млрд кубометров. В результате даже при сохранении уровня спроса в 2020 году поставки «Газпрома» могут сократиться до 8-9 млрд кубометров по итогам года, прогнозирует специалист.

Но стоит учитывать, что до 2022 года компания защищена минимальным уровнем отбора газа в рамках долгосрочных контрактов с Турцией, так называемым условием take-or-pay (бери или плати). При падении экспорта ниже этого уровня (по нашим оценкам, это порядка 25 млрд кубометров), стоимость недопоставленных объёмов должна быть возмещена. После 2022 года контрактные обязательства могут снизиться на 8 млрд кубометров, а с 2026-го завершается соглашение на поставку газа по «Голубому потоку» объёмом 16 млрд кубометров, что ещё больше увеличивает экспортную неопределённость, — предупреждает эксперт.

В интересах турецких импортёров всё же выполнить условие take-or-pay, чтобы не платить штраф, считает Алексей Гривач. По его мнению, общие объёмы поставок голубого топлива из России в Турцию в этом году будут не меньше прошлогодних. В 2019-м закупки государственной трубопроводной компанией Botas — основным импортёром — уже были близки к минимальным. Соответственно, в этом году мы должны увидеть по меньшей мере прошлогодний показатель, иначе будет штраф. С частными покупателями ситуация сложнее, они в прошлом году не выполнили полностью свои обязательства, отметил Алексей Гривач.

www.botas.gov.tr

В Минэнерго Турции уже говорили, что собираются увеличить закупку российского газа по долгосрочным контрактам во втором полугодии. Они всё равно обязаны это сделать, чтобы выполнить свои обязательства. Во-вторых, по мере прекращения карантина и возобновления нормальной экономической деятельности в Турции должен вырасти спрос на природный газ, — отметил эксперт.

Ситуация в Турции начнёт восстанавливаться к середине лета или ближе к осени, тогда же станут расти поставки газа из России, соглашается Александр Фролов.

Думаю, что во второй половине года, если котировки на нефть и СПГ поползут вверх, с точки зрения цены «Газпром» будет хорошо конкурировать с другими поставщиками. Стоимость российского газа начнёт проседать, поскольку будет ориентироваться на низкие нефтяные цены марта-апреля, — считает экономист.

По его мнению, к концу года наша страна вернёт себе первое место на турецком рынке природного газа. Дело в том, что из России по трубопроводам Турция может получать более 30 млрд кубометров газа в год — это больше, чем у любого другого поставщика.

Обмелевший поток

До 2020 года российские поставки шли в Турцию по одному газопроводу — «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров в год. Но с начала января заработала ещё одна магистраль — «Турецкий поток». Пропускная способность трубопровода — 31,5 млрд кубометров в год. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Одна предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

«Газпром» оценивал стоимость строительства «Турецкого потока» в $7 млрд. Снижение спроса на газ со стороны Турции увеличит сроки окупаемости проекта, считают эксперты.

Сдвинутся сроки окупаемости как минимум первой нитки, но насколько, сказать сейчас невозможно. Пока непонятно, как изменится спрос в ближайшие месяцы. Но поскольку проект рассчитан на 40–50 лет, срок сдвигается не критично, — считает Александр Фролов.

Он также отмечает, что Турция в перспективе собирается увеличивать потребление газа в электрогенерации за счёт сокращения использования угля.

«Голубой поток» какое-то время тоже был недогружен, но затем он вышел на проектную мощность, напоминает Алексей Гривач. По его словам, в долгосрочной перспективе всё должно нормализоваться и у «Турецкого потока». А наличие инфраструктуры позволит обеспечивать турецкий рынок необходимыми энергоресурсами и конкурировать за него.

На европейском направлении Турция — четвёртый по объёму рынок газа после Германии, Великобритании и Италии, отмечает эксперт. А учитывая, что в целом обеспеченность энергией у страны пока невысокая, можно предполагать, что в долгосрочной перспективе Турция будет наращивать спрос на энергоносители и, в частности, на газ.