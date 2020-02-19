Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 года в комитет по бюджету и налогам. Их разработало правительство РФ.

По словам Володина, Госдума начнёт работу в приоритетном порядке над проектом закона, необходимого для реализации послания президента РФ. Володин подчеркнул, что необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы «как можно раньше...