Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики. Главной причиной, по их мнению, является влияние нового коронавируса.
Восстановлению способствуют благоприятные финансовые условия и некоторые признаки ослабления торговой напряжённости, — говорится в документе, который будет представлен в Саудовской Аравии 22 и 23 февраля.
Как ранее писал NEWS.ru, в I квартале 2020 года спрос на нефть может снизиться на 435 тысяч баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), такое значительное падение произойдёт из-за влияния коронавируса на мировую экономику.
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