https://static.news.ru/photo/f1cb4c10-4e4c-11ea-baf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В I квартале 2020 года спрос на нефть может снизиться на 435 тысяч баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), такое значительное падение произойдёт из-за влияния коронавируса на мировую экономику.

В целом на 2020 год мы снизили наш прогноз глобального роста спроса на нефть на 365 тысяч баррелей в сутки — до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года, — пишет ТАСС со ссылкой на доклад МЭА.

Ранее NEWS.ru писал, что ОПЕК+ может пойти на новое сокращение добычи. Эксперты считают, что это единственный способ поддержать цены на фоне эпидемии в Китае.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае за сутки превысило 15 тысяч человек. Согласно данным госкомитета по здравоохранению КНР, только за 12 февраля в стране зарегистрировали 15 152 случая заражения. Среди них — 174 тяжёлых больных. Медиками зафиксировано 254 летальных исхода.