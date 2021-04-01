FT: Пекин давал кредиты другим странам на секретных условиях

https://static.news.ru/photo/3ef5f78e-9301-11eb-9654-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Huanzong/XinHua/Global Look Press

Китай предоставлял развивающимся странам кредиты на условиях, которые ставили прочих кредиторов в неравное положение. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на доклад аналитиков из Колледжа Вильгельма и Марии в CША, а также Кильского института мировой экономики, Института мировой экономики Петерсона и Центра глобального развития.

Власти КНР заключали контракты со странами с низким уровнем доходов, которые давали Пекину скрытые преференции перед другими кредиторами, что несёт угрозу усилиям по облегчению бремени закредитованности таких государств. В частности, авторы проанализировали 100 договоров, заключённых Экспортно-импортным банком КНР и Китайским банком развития с 24 странами, в том числе Аргентиной, Эквадором и Венесуэлой, которые объявили дефолт.

Во всех договорах содержался пункт о конфиденциальности, который препятствовал установлению другим кредиторам источников финансирования. Это означает, что граждане стран-кредиторов и стран-заёмщиков не могут привлечь власти к ответственности за «тайные кредиты».

При этом условия таких соглашений неоднократно оказывали влияние на политику стран-заёмщиков. Среди них положения о перекрёстном дефолте, которое задействовалось при любом действии, воспринимавшемся как неблагоприятное для интересов «субъекта Китая» и дающее право кредитору на незамедлительное погашение долга, если КНР и страна-должник прекратили дипломатические отношения.

Кроме того, около 30% договоров на общую сумму $36,6 млрд, заключённых в период с 2000 по 2020 год, обязывали суверенного заёмщика иметь специальный залоговый счёт, как правило, в подходящей для китайской стороны кредитной организации.

Как сообщал NEWS.ru, быстрое восстановление экономики КНР после пандемии коронавируса и дефицит контейнеров для перевозки грузов по морю сделали железнодорожный транзит товаров в Европу через Россию и страны Азии более привлекательным для Пекина. За первые два месяца 2021 года из КНР в Европу отправилось две тысячи грузовых поездов, что в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.