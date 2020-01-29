Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы Соединённых Штатов постановил сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75%, как и ожидал рынок.
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Комитет считает, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики целесообразна для поддержки устойчивого роста экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, возвращающейся к симметричной двухпроцентной цели Комитета, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал, что основными положительными факторами, оказавшими поддержку рублю в январе, являются высокий спрос на государственный долг и позитив на мировых рынках. Политика низких процентных ставок ФРС и ЕЦБ спровоцировала приток валюты в инструменты развивающихся стран, которые позволяют получить положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.
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