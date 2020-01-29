https://static.news.ru/photo/2fa8766a-42cd-11ea-9248-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы Соединённых Штатов постановил сохранить базовую процентную ставку на уровне 1,5–1,75%, как и ожидал рынок.

Соответствующий пресс-релиз размещён на сайте ФРС. В ведомстве отметили, что стремятся содействовать максимальной занятости граждан и стабильности цен.

Комитет считает, что нынешняя позиция денежно-кредитной политики целесообразна для поддержки устойчивого роста экономической активности, сильных условий на рынке труда и инфляции, возвращающейся к симметричной двухпроцентной цели Комитета, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что основными положительными факторами, оказавшими поддержку рублю в январе, являются высокий спрос на государственный долг и позитив на мировых рынках. Политика низких процентных ставок ФРС и ЕЦБ спровоцировала приток валюты в инструменты развивающихся стран, которые позволяют получить положительную реальную (с поправкой на инфляцию) доходность.