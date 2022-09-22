ФРС США снова повысила ставки: что будет с биржами и валютами Как это решение повлияет на доллар, криптовалюту и акции

Фото: CHROMORANGE / J. Hauge/Global Look Press

ФРС США, выполняющая функции Центрального банка страны, повысила ставку до самого высокого уровня с 2008 года. Теперь она в диапазоне от 3% до 3,25% годовых. Повышение ставки негативно отразится в первую очередь на фондовом рынке и криптовалюте, говорят эксперты. Поэтому они советуют инвесторам переключаться на защитные активы.

Итоги заседания ФРС

ФРС США по итогам сентябрьского заседания снова повысила ставку на 75 базисных пунктов — с 2,25–2,5% до 3–3,25% годовых, говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). С начала года ФРС повышала ставку пять раз, тем самым пытаясь побороть высокую инфляцию, которая уже достигла максимума за последние 40 лет.

Инфляция в США остается повышенной, наблюдаются дисбаланс спроса и предложения, вызванный пандемией, и рост цен на продукты питания и энергоносители. Дополнительное давление на инфляцию и мировую экономику оказывает российская спецоперация на Украине и «связанные с ней события», отмечается в заявлении ФРС. При этом регулятор указывает, что считает «уместным» дальнейшее повышение ставки.

В августе потребительские цены в США выросли в годовом выражении на 8,3%. Это чуть лучше, чем в июле, но хуже ожиданий аналитиков. Базовая инфляция — показатель роста цен на товары и услуги, за исключением продуктов и энергоносителей, достигла 6,3%.

Почему это важно

Изменение базовой ставки напрямую влияет на стоимость займов на долговых рынках, снижая или повышая спрос на заемные средства. Это отражается на состоянии фондового рынка, а также на стоимости различных классов активов.

Когда ФРС повышает ставку, деньги дорожают и инвесторы неохотно вкладывают их в рисковые активы. К таким относят, например, акции публичных компаний и криптовалюту. Поэтому для фондового рынка, как и для криптовалютного, повышение ставки — негативный фактор.

Одновременно растет доходность активов с низким уровнем риска, то есть защитных активов. Это, к примеру, некоторые фиатные валюты (в первую очередь доллар), а также драгоценные металлы (в частности, золото). Кроме того, повышение ставки ведет к повышению доходности гособлигаций США, которые являются одним из основных антикризисных активов в мире.

Фото: shutterstock Гособлигации США

Что будет с американскими акциями и криптой

Основатель Школы практического и инвестирования Федор Сидоров:

Рост ставки ФРС до рекордного уровня — это сильнейший фактор давления для рисковых активов (прежде всего криптовалют), а также для акций компаний. Это прямо отражается на их стоимости. Накануне (после объявления решения ФРС) курс биткоина снизился с отметки $19,6 тыс. до $18,2 тыс. Сейчас, правда, он немного восстановил позиции, но это не надолго. Акции ведущих компаний в США также снижались накануне, наверняка тот же процесс мы увидим и сегодня. А биржи в Европе и Азии после решения ФРС тоже ушли в красную зону.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

Криптовалютный рынок по-прежнему коррелирует с фондовыми индексами. Благоприятное время для индексов — с октября до конца ноября. Следующее заседание ФРС США состоится 1–2 ноября. Если пыль осядет и индекс SP500 начнет восстанавливаться с начала октября, то курс биткоина возобновит рост. А чтобы этот рост усилился, покупателям нужно пройти уровень $21 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик TeleTrade Алексей Федоров:

Американский фондовый рынок, а за ним и все остальные рынки (и сырья, и криптовалют) продолжат падать как минимум до конца 2022 года. Стоит ли в таких условиях сохранять эти активы в своем портфеле? Если закрытие позиций не несет огромных убытков или тем более если эти операции открывались на короткую перспективу, то сокращение их доли в портфеле будет правильным решением. Но могут быть и исключения. Если долгосрочный инвестор в соответствие со своим инвестиционным планом докупает рисковые активы небольшими долями по все более низким ценам с горизонтом от 3–5 лет, то для него ожидаемое падение рынков будет шансом улучшить средние цены своего портфеля.

Как поведут себя доллар и евро

Владислав Антонов:

После заседания ФРС США индекс доллара обновил двадцатилетний максимум. На азиатской сессии индекс доллара повышался до 111,58 пункта, с которого началась фиксация прибыли по длинным позициям. Значение индекса снизилось до 110,7 пункта. Но для перелома «бычьего» тренда этого недостаточно. Пара евро/доллар восстановилась до 0,9900. Европейская экономика замедляется и находится в критической фазе. Сигналов к улучшению нет. Поэтому укрепление евро стоит рассматривать как коррекцию.

Во что инвестировать, когда ставка ФРС растет

Федор Сидоров:

Единственное, что дает повышенные доходности в этот период, это американские гособлигации, что совершенно естественно на фоне роста ставки ФРС. Так что если есть возможность, то лучше для получения прибыли покупать трежерис (treasuries — американские гособлигации), что сейчас и делают инвесторы по всему миру. Чем выше ставка ФРС, тем крепче доллар относительно других валют — евро, юаня, рубля и так далее. Поэтому в условиях ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков мира можно также рассматривать такие защитные активы, как доллар и золото.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Федоров:

Инвесторам нужно готовиться к дефляционному шоку, когда все финансовые активы в разной степени будут подвержены снижению цен на 15–50% до конца 2022 года. Для россиян это значит почти стандартный антикризисный набор: диверсификация по иностранным валютам с учетом санкционных рисков и рублевое золото (ОМС, слитки и так далее). Все это нужно для того, чтобы при сильном падении цен активов к концу 2022 года сохранить покупательную способность своих сбережений, а затем, когда падение завершится, переложить накопления в акции «голубых фишек», банковские депозиты под более высокие ставки и даже криптовалюту.

NEWS.ru напоминает, что большинство экспертов сейчас не рекомендуют играть на бирже, тем более западной. Акции и валюты недружественных стран находятся под риском заморозки.