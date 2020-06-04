Франфуртская биржа перестала считать Lufthansa компанией первого эшелона

https://static.news.ru/photo/4dfee9f8-ab35-11e9-822e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa

Впервые за 30 лет акции авиакомпании Lufthansa вышли из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX. Компания потерпела большие потери из-за пандемии коронавируса.

Её место в списке крупнейших компаний Германии заняла Deutsche Wohnen SE. Бумаги перевозчика теперь являются частью индекса MDax, который объединяет 60 компаний среднего уровня, передаёт ТАСС.

Глава Lufthansa Карстен Шпор заявил в начале апреля, что компания каждый час теряет по €1 млн из-за пандемии коронавируса. Перевозчик обслуживает менее 3 тысяч пассажиров, до кризиса их число составляло 350 тысяч. Об этом писал NEWS.ru.