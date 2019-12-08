Франция обратится во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае введения США пошлин на французские товары.
Такое заявление сделал глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр. Он отметил, что Париж считает пошлины незаконными,
Мы готовы обратиться к международному правосудию, то есть к ВТО, потому что наше национальное цифровое налогообложение затрагивает не только американские, но и европейские, и французские, и китайские компании, — подчеркнул министр финансов.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Соединённые Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на товары из Франции объёмом до $2,4 млрд. Эти действия подаются как ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, которую проводит Париж.
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