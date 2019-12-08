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Прямые вечерние вылеты из аэропорта Кемерово в Москву, закрытые в начале этого года из-за нерентабельности, могут быть возобновлены летом 2020-го. Об этом сообщил совладелец компании «Новапорт» Роман Троценко на совещании в администрации Кемеровской области.

Осенью 2018 года авиакомпания «Аэрофлот» запустила вечерние вылеты в Москву из Кемерово, однако через несколько месяцев из-за недостаточной окупаемости была вынуждена отменить их. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв поручил руководству аэропорта...