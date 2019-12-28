Bloomberg подсчитал, насколько увеличилось состояние ведущих российских предпринимателей.
По данным издания, финансовое положение совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина улучшилось на $8,5 млрд — до $28,2 млрд. Он занял первое место в рейтинге.
Следом в списке расположился президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, за ним следуют совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и акционер этих компаний Геннадий Тимченко. Пятое место рейтинга занял глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Общее состояние всех участников списка выросло на $52,9 млрд,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей планеты, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров. Первое место в списке занял Билл Гейтс.
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