https://static.news.ru/photo/1023461c-2ad1-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Bloomberg подсчитал, насколько увеличилось состояние ведущих российских предпринимателей.

По данным издания, финансовое положение совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина улучшилось на $8,5 млрд — до $28,2 млрд. Он занял первое место в рейтинге.

Следом в списке расположился президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, за ним следуют совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и акционер этих компаний Геннадий Тимченко. Пятое место рейтинга занял глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Общее состояние всех участников списка выросло на $52,9 млрд, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Bloomberg составил рейтинг самых богатых людей планеты, владеющих акциями автопроизводителей и автодилеров. Первое место в списке занял Билл Гейтс.