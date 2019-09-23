https://static.news.ru/photo/fe8bc924-de9a-11e9-97e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/Global Look Press

Итоги торгов в понедельник показали, что американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно, инвесторы оценивали данные об активности в промышленном секторе еврозоны, оказавшиеся хуже прогнозов.

Так, промышленный PMI в Германии упал в сентябре до минимума с середины 2009 года, индекс менеджеров закупок упал до 41,4 пункта в сравнении с 43,5 в августе. Индекс PMI для промышленного сектора Франции также упал до 50,3 пункта в сентябре против 51,1 пункта в августе.

Вице-президент по торговле в Charles Schwab Ренди Фредерик полагает, что слабая активность рынка обусловлена не только данными из Европы, но, преимущественно, отсутствием значимых для США событий.

На рынке наблюдается затишье, поскольку в какой-то мере мы находимся посередине: компании уже отчитались за второй квартал, а публикация результатов за третий квартал еще не началась... Инвесторам остается ждать большей ясности в отношении ситуации с Китаем, — цитирует Фредерика MarketWatch .

Как писал News.ru ранее, девять богатейших бизнесменов планеты потеряли за один день, 14 августа, в совокупности около $18 млрд. Об этом следует из обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes. Резкое сокращение состояний связано с обвалом фондовых индексов США. Так, Dow Jones накануне продемонстрировал максимальное падение в 2019 году.