https://static.news.ru/photo/1fb3f1fa-bf95-11e9-923d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Peiran/Xinhua/Global Look Press

Девять богатейших бизнесменов планеты потеряли за один день, 14 августа, в совокупности около $18 млрд. Об этом следует из обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes.

Резкое сокращение состояний связано с обвалом фондовых индексов США. Так, Dow Jones накануне продемонстрировал максимальное падение в 2019 году, говорится на сайте издания .

Лидер рейтинга Forbes Джефф Безос потерял $3,5 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $3,2 млрд, глава компании LVMH Бернар Арно — около $3 млрд.

Падение акций не сказалось на состоянии только одного из десятки богатейших людей Земли по версии Forbes — экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Как писал News.ru, cемьи 100 богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд).