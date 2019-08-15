Девять богатейших бизнесменов планеты потеряли за один день, 14 августа, в совокупности около $18 млрд. Об этом следует из обновляющегося в режиме реального времени рейтинга Forbes.
Резкое сокращение состояний связано с обвалом фондовых индексов США. Так, Dow Jones накануне продемонстрировал максимальное падение в 2019 году, говорится на
Лидер рейтинга Forbes Джефф Безос потерял $3,5 млрд, основатель Facebook Марк Цукерберг — $3,2 млрд, глава компании LVMH Бернар Арно — около $3 млрд.
Падение акций не сказалось на состоянии только одного из десятки богатейших людей Земли по версии Forbes — экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Как писал News.ru, cемьи 100 богатейших госслужащих и депутатов России задекларировали по итогам 2018 года совокупный доход в 71 млрд рублей ($1,1 млрд).