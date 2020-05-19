ФНС разработала систему освобождения пострадавшего бизнеса от налогов

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Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, обеспечивающую освобождение от уплаты налогов за второй квартал 2020 года компаний, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса.

По словам главы ФНС Даниила Егорова, в программу включены 1,9 млн субъектов, в которых работают свыше 4 млн 700 тысяч человек.

Соответственно, как мы организовали информационную систему? Она уже подготовлена. Людям ничего самим делать не надо будет, — отметил он в ходе совещания у президента РФ.

Егоров пояснил, что компании будут сдавать декларации в привычном порядке, а ведомство автоматизировано уведомит их о том, что они не должны платить налог за определённый период.

Как писал NEWS.ru, ранее новый сервис с данными о способах поддержки пострадавших от ограничений по COVID-19, которые доступны для российского бизнеса, заработал на сайте ФНС. Чтобы получить всю необходимую информацию о доступных мерах поддержки, необходимо ввести ИНН. После этого сервис отразит все действующие и доступные для налогоплательщиков способы получить помощь.