https://static.news.ru/photo/2952e666-733c-11ea-8b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила практически все проверки в стране. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

По словам Егорова, на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса — туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги.

31 марта в Госдуму РФ внесли законопроект о предоставлении гражданам кредитных каникул. Документ предусматривает предоставление кредитных каникул для физлиц, граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).