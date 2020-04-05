ФНС опубликовала список компаний и ИП с правом моратория на банкротство

https://static.news.ru/photo/29378b88-77d2-11ea-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба на своём портале опубликовала список из 1,3 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Сервис, созданный на портале ФНС, позволяет обнаружить в базе данных компанию или ИП по ИНН или ОГРН. Помимо системообразующих организаций и стратегических предприятий в список попали организации из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. В частности, это такие отрасли, как авиаперевозки, развлечения, туризм, общепит и другие.

Как писал NEWS.ru, 4 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, вводящее полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.