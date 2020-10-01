ФНС может получить доступ к банковской тайне граждан

https://static.news.ru/photo/1fce5f58-0441-11eb-93f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоговые органы РФ могут получить расширенный доступ к банковской тайне, с соответствующим предложением выступил российский кабинет министров в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики».

Как сказано в документе, такие меры положительно скажутся на «обелении» экономики страны. В правительстве уверены, что расширение полномочий налоговых органов при этом не скажется на добросовестных налогоплательщиках, сообщает ТАСС.

Кроме этого, в документе также предусмотрена возможность «направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства». Более того, в документе предлагается закрепить возможность обмена данными между ЦБ РФ и ФНС.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в ФНС рассказали о последствиях пандемии COVID-19 для налоговой системы России. В I полугодии 2020 года сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась до 135 млрд рублей (на 15%).

Что касается «обеления» экономики страны, то в последний раз ФНС хвасталась соответствующими успехами в августе, когда министерство сообщило, что смогло вывести из тени 130 млрд рублей доходов самозанятых.