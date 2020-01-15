Часть средств Фонда национального благосостояния нужно направить на проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения в регионах, сообщил президент Владимир Путин.
По его словам, в число таких проектов входят автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами и выходы на федеральные автотрассы.
Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах, — отметил он.
Глава государства также подчеркнул, что летом размещённая в валюте часть ФНБ превысит 7% ВВП. Это обеспечивает стране устойчивость и безопасность, а также даёт правительству возможность вкладываться в развитие и экономику.
Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для существенного роста реальных доходов населения.
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