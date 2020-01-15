https://static.news.ru/photo/a08bc2f0-378e-11ea-9846-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть средств Фонда национального благосостояния нужно направить на проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения в регионах, сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, в число таких проектов входят автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами и выходы на федеральные автотрассы.

Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах, — отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что летом размещённая в валюте часть ФНБ превысит 7% ВВП. Это обеспечивает стране устойчивость и безопасность, а также даёт правительству возможность вкладываться в развитие и экономику.

Как писал NEWS.ru, ранее российский лидер заявил, что ключевой задачей, стоящей перед правительством и Центробанком, является формирование условий для существенного роста реальных доходов населения.